РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек

Сюжет:
ДТП во Владимирской области (29)
10:1006.10.2017
(обновлено: 10:12 06.10.2017)
020723
© РИА Новости / МЧС России по Владимирской областиПерейти в фотобанкЛиквидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской областиЛиквидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области
© РИА Новости / МЧС России по Владимирской области
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области в ночь на пятницу; по последним данным, 16 человек погибло, еще пять человек госпитализированы, причем четверо, двое из которых — дети, находятся в реанимации.

ДТП с автобусом во Владимирской области
© Фото : МЧС по Владимирской области
В РЖД рассказали о состоянии пассажиров поезда после ДТП с автобусом
Количество погибших и пострадавших устанавливается: Следственный комитет ранее сообщал о 19 жертвах ЧП, позднее уточнив информацию —  по предварительным данным, в результате аварии погибли 16 человек, в том числе один ребенок.

Заглох на путях

Автобус, попавший в ДТП на железнодорожном переезде во Владимирской области, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, об этом сообщило УМВД по региону. По информации пресс-службы Московской железной дороги, когда автобус проезжал через железнодорожный переезд, он заглох на путях.

"В 3.39 автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях. Переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. По предварительной информации, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути", — говорится в сообщении.

По данным МЖД, машинист пассажирского поезда №60 "Санкт-Петербург — Нижний Новгород", который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Как отмечается, экстренное торможение позволило снизить скорость до минимальной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным.

Как сообщили в РЖД, пассажиры поезда, машинист и проводники при ДТП под Владимиром не пострадали.

После ДТП движение поездов осуществляется по одному пути. Из-за ЧП задерживается движение поездов "Ласточка" Нижний Новгород — Москва и пассажирского поезда №91 Северобайкальск — Москва.

Автобус с казахскими номерами

С места ДТП во Владимирской области gif
В сети появились фото и видео с места крупной аварии под Владимиром
Первоначально представитель главного управления МЧС по Владимирской области сообщил, что попавший в ДТП автобус был из Казахстана, однако министерство иностранных дел Казахстана не смогло подтвердить принадлежность автобуса этой стране или казахстанское гражданство погибших и пострадавших. Позже стало известно, что автобус вез жителей Узбекистана.

"В автобусе с казахскими номерами ехали жители Узбекистана", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь владимирского губернатора Рита Шляхова.

Она рассказала, что автобус объезжал пробку в Ореховском. "На переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека выскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало", — уточнила Шляхова.

После ДТП были госпитализировано пять человек, четверо из них попали реанимацию. "Пять человек госпитализированы, четверо — в крайне тяжелом состоянии, один — легкий", – сообщили РИА Новости в ЦРБ Петушинского района.

Собеседник агентства отметил, что среди госпитализированных — двое детей, оба в крайне тяжелом состоянии – мальчик в возрасте трех-пяти лет и девочка, которой один-два года. Кроме того, в крайне тяжелом состоянии находятся мужчина 1974 года рождения и мужчина, которому на вид 35 лет. Легкие травмы получил мужчина 1981 года рождения.

Подробнее о крупных железнодорожных авариях и катастрофах в России в 2015-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

Москва готова помочь

Ликвидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области
© РИА Новости / МЧС по Владимирской области
СК возбудил уголовное дело после ДТП во Владимирской области
Спасатели МЧС развернули пункт временного размещения рядом с местом ДТП в Доме культуры города Покров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. По его данным, на месте работают 52 человека и 12 единиц техники. Группировка наращивается постоянно.

В руководстве Владимирской области вместе с медиками решают вопрос о возможной транспортировке в Москву пострадавших в ДТП, сообщил РИА Новости директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин.

"Вопрос о транспортировке сейчас решается. Нам сейчас позвонил Леонид Михайлович Рошаль. Он готов предоставлять консультации. У нас здесь транспортная медицина плюс мы. Доктора заняты, как только они закончат работу свою, мы примем решение о транспортировке", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Рошаль предложил перевести пострадавших в Москву. Кирюхин рассказал, что в больнице находятся трое взрослых и двое детей. Детям примерно три-четыре года. Кирюхин пока не готов сказать, есть ли дети среди погибших.

Вопрос с транспортировкой пострадавших должен решиться в течение нескольких часов, сообщил РИА Новости глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он отметил, что специалисты центра связывались с врачами во Владимире и оказывали им консультативную помощь.

"Решается вопрос о том, вообще транспортабельны ли пострадавшие или нет. Ситуация под контролем, об этом знает и губернатор, и министр здравоохранения региона… Вопрос о транспортировке может решиться в течение ближайших нескольких часов", – сказал он.

Под контролем СК и Белозерова

ДТП с автобусом во Владимирской области
© Фото : МЧС по Владимирской области
В Астане уточнили число пассажиров попавшего в ДТП под Владимиром автобуса
Столкнувшийся с поездом во Владимирской области России автобус был зарегистрирован в приграничной с Узбекистаном Южно-Казахстанской области, следует из сообщения руководителя пресс-службы МИД Казахстана Ануара Жайнакова.

"Согласно полученным сведениям от МЧС по Владимирской области, пассажирский автобус марки Mercedes, регистрационный номер UDA668 регион 13, попал в крупное ДТП во Владимирской области", – написал он на своей странице в Facebook.

Государственные регистрационные номерные знаки автотранспорта 13 региона выдаются в Южно-Казахстанской области, которая граничит с Узбекистаном.

Жайнаков также отметил, что "в настоящее время казахстанские дипломаты в России выясняют гражданство и личности погибших и пострадавших".

По его информации, водителями автобуса были два гражданина Казахстана, один из них погиб, второй находится во временном пункте размещения.

Ликвидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области
© РИА Новости / МЧС по Владимирской области
Власти хотят перевезти в Москву пострадавших в ДТП под Владимиром
"По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покров. Казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана ", — сообщил Жайнаков.

Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров принял решение отказаться от участия в Российской энергетической неделе, которая проходит в Москве, так как под его личным контролем находится работа оперативного штаба по ликвидации последствий ДТП.

После ДТП с поездом и автобусом во Владимирской области было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщила пресс-служба СК России.

Добавляется, что следователи осматривают место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Подробнее о крупных ДТП с участием автобусов в России в 2017 году читайте в справке РИА Новости >>

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?
Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена