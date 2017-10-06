МЧС открыло горячую линию после ДТП под Владимиром

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. МЧС запустило "горячую линию" после ДТП с поездом и автобусом во Владимирской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
"Работает телефон горячей линии: 8-(4922)-39-99-99, 8-(4922)- 40-61-32", — говорится в сообщении.
В ДК города Покрова развёрнут пункт временного размещения. В настоящее время в нем находятся 37 пострадавших в ДТП (пассажиры автобуса), детей среди них нет. В пункт временного размещения они были доставлены четырьмя автобусами, предоставленными администрацией Петушинского района Владимирской области. Психологическую помощь пострадавшим, находящимся в пункте временного размещения, также оказывает психолог ГУ МЧС России по Владимирской области.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.