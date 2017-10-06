САМАРА, 6 окт — РИА Новости. Осужденный за госизмену бывший полковник Минобороны Андрей Беляев пытался сбежать из колонии в Димитровграде и получил дополнительный срок за попытку побега, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ульяновской области.

В совокупности, бывшему офицеру предстоит отсидеть еще 11,5 лет.

Об этом инциденте, не уточняя имен, РИА Новости рассказали в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области. По данным ведомства, 52-летний москвич в августе "воспользовался ослаблением контроля со стороны сотрудников колонии и самовольно покинул территорию локального участка отряда осужденных". Его задержали, когда он дошел до основного ограждения внутренней запретной зоны.

Суд признал его виновным в покушении на побег из мест лишения свободы и приговорил, с учетом прошлого срока, к 11,5 годам колонии строгого режима.

В октябре 2016 года Беляева приговорили к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену – это минимальное наказание по указанной статье УК. Подробности уголовного дела в СМИ не сообщались, поскольку материалы относились к секретным. Страна, в пользу которой была совершена госизмена, в приговоре не указывалась, но в доказательствах фигурировал вид на жительство в Швеции.

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