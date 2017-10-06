МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следственный комитет РФ попросил суд перевести бывшего главного бухгалтера "Седьмой Студии", созданной режиссером Кириллом Серебрениковым, Нину Масляеву из СИЗО под домашний арест, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Масляева дала показания против других фигурантов дела, в том числе самого Серебренникова. При этом, как заявляли РИА Новости в ОНК Москвы еще в августе, женщина утверждала, что следователь обещал ей в случае сотрудничества выпустить из изолятора, но обманул.

"Сегодня судом будет рассматриваться ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест", — сказала Царева.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов со своей стороны заявлял в суде, что Масляева оговорила и режиссера, и себя "либо вследствие давления, либо из-за незнания собственной бухгалтерии".

Художественному руководителю театра "Гоголь-центр" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Вину он отрицает.