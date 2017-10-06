Ликвидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области

Ликвидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В ДТП с автобусом и поездом под Владимиром погибли 16 человек, в том числе один ребенок, заявили в Следственном комитете.

Несколько пассажиров с различными травмами доставили в больницу. Среди госпитализированных двое детей, оба в крайне тяжелом состоянии.

Авария произошла в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде вблизи станции Покровка, столкнулись автобус с казахскими номерами и поезд сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В автобусе ехали 55 граждан Узбекистана и два водителя из Казахстана.

Автобус, пересекавший переезд, заглох на путях. Дежурный успел сообщить об этом машинисту поезда. Однако, несмотря на экстренное торможение, поезд не успел остановиться и врезался в автобус.

"Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека выскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова.

Возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают следователи. Спасатели развернули для пассажиров пункт временного размещения.

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