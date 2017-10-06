В сети появились фото и видео с места крупного ДТП под Владимиром

Ликвидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области

Ликвидация последствий столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей опубликовали видео с места ДТП во Владимирской области, где в результате столкновения поезда с автобусом погибли 18 человек.

На кадрах видно покореженный автобус, причем, судя по всему, поезд протащил его далеко по путям, так как переезда и проезжей части в ролике не видно.

Сообщается, что автобус заглох на переезде в районе станции Покров. По информации МВД, он проехал на красный свет. Машинист поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.