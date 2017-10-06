Власти хотят перевезти в Москву пострадавших в ДТП под Владимиром

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Руководство Владимирской области вместе с медиками решают вопрос о возможной транспортировке в Москву пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде в Петушинском районе, сообщил РИА Новости директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин.

"Вопрос о транспортировке сейчас решается. Нам сейчас позвонил Леонид Михайлович Рошаль. Он готов предоставлять консультации. У нас здесь транспортная медицина плюс мы Доктора заняты, как только они закончат работу свою, мы примем решение о транспортировке", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Рошаль предложил перевести пострадавших в Москву. Кирюхин рассказал, что в больнице находятся трое взрослых и двое детей. Детям примерно три-четыре года.

"Состояние пострадавших тяжелое", — отметил он.

Кирюхин пока не готов сказать, есть ли дети среди погибших. Он также уточнил, что, по его данным, изменилось число погибших. Ранее пресс-секретарь владимирского губернатора Рита Шляхова сообщала о 18 погибших, Кирюхин подтверждал эту цифру.

"По последним данным, мне доктора сказали, погибших 15 человек. Но окончательные цифры озвучат судмедэксперты, они пока работают", — сказал он.

Кирюхин добавил, что сейчас медики работают с выжившими, которые находятся в центре временного размещения, организованным МЧС. По его словам, после обследования кто-то еще может быть помещен в больницу.

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