Власти хотят перевезти в Москву пострадавших в ДТП под Владимиром

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Руководство Владимирской области вместе с медиками решают вопрос о возможной транспортировке в Москву пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде в Петушинском районе, сообщил РИА Новости директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин.
Он уточнил, что Рошаль предложил перевести пострадавших в Москву. Кирюхин рассказал, что в больнице находятся трое взрослых и двое детей. Детям примерно три-четыре года.
"Состояние пострадавших тяжелое", — отметил он.
"По последним данным, мне доктора сказали, погибших 15 человек. Но окончательные цифры озвучат судмедэксперты, они пока работают", — сказал он.
Кирюхин добавил, что сейчас медики работают с выжившими, которые находятся в центре временного размещения, организованным МЧС. По его словам, после обследования кто-то еще может быть помещен в больницу.