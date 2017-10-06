Представители Ространснадзора выехали на место ДТП под Владимиром

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Представители Ространснадзора и Госавтодорнадзора выехали на место ДТП с поездом и автобусом под Владимиром, сообщается на сайте Ространснадзора.

В ночь на пятницу автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. Ранее пресс-секретарь владимирского губернатора Рита Шляхова сообщила РИА Новости, что число жертв ДТП выросло до 18 человек.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием во Владимирской области по поручению руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина на место аварии выехали заместитель руководителя Ространснадзора Сергей Васильев и заместитель начальника управления Госавтодорнадзора Валерий Николаев", — говорится в сообщении.

Целью визита является осмотр места происшествия и получение предварительной информации о причинах ДТП.

Ранее сообщалось, что открыт пункт временного размещения людей в доме культуры в городе Покров.