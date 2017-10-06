Во Владимирскую область по указанию Колокольцева направили группу офицеров

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Группа офицеров МВД по указанию главы ведомства Владимира Колокольцева направлена во Владимирскую область для выяснения обстоятельств ДТП с поездом и автобусом, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ночь на пятницу автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. Московское следственное управление на транспорте СК России сообщило, что жертвами аварии стали 18 человек.

"По указанию министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева во Владимирскую область направлена группа офицеров ведомства для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Петушинском районе", — сказала Волк.

По ее словам, сотрудники МВД направлены во Владимирскую область для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.