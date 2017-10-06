Во Владимирскую область по указанию Колокольцева направили группу офицеров

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Группа офицеров МВД по указанию главы ведомства Владимира Колокольцева направлена во Владимирскую область для выяснения обстоятельств ДТП с поездом и автобусом, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"По указанию министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева во Владимирскую область направлена группа офицеров ведомства для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Петушинском районе", — сказала Волк.
По ее словам, сотрудники МВД направлены во Владимирскую область для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.