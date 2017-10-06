Санавиация отправит раненных в ДТП под Владимиром детей в областной центр

ВОРОНЕЖ, 6 окт — РИА Новости. Двое маленьких детей, которые ехали в столкнувшемся с поездом во Владимирской области автобусе и находятся в крайне тяжелом состоянии в центральной больнице Петушинского района, будут отправлены во Владимир санавиацией, сообщили в ЦРБ Петушинского района.
В Петушинскую центральную районную больницу были доставлены пять человек: двое детей и трое мужчин. Один из мужчин, 1981 года рождения, после оказания помощи будет отпущен, состояние остальных оценивается как крайне тяжелое
"Детей будут отправлять санавиацией во Владимир. Взрослые пока остаются", — сказал собеседник агентства.
По его словам, санавиация уже на месте.