Санавиация отправит раненных в ДТП под Владимиром детей в областной центр

ВОРОНЕЖ, 6 окт — РИА Новости. Двое маленьких детей, которые ехали в столкнувшемся с поездом во Владимирской области автобусе и находятся в крайне тяжелом состоянии в центральной больнице Петушинского района, будут отправлены во Владимир санавиацией, сообщили в ЦРБ Петушинского района.

В ночь на пятницу автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По последним данным, погибли 18 человек. Согласно информации МВД, автобус выехал на переезд на красный свет. В региональном ГУ МЧС сообщили, что автобус был с казахстанскими номерами.

В Петушинскую центральную районную больницу были доставлены пять человек: двое детей и трое мужчин. Один из мужчин, 1981 года рождения, после оказания помощи будет отпущен, состояние остальных оценивается как крайне тяжелое

"Детей будут отправлять санавиацией во Владимир. Взрослые пока остаются", — сказал собеседник агентства.

По его словам, санавиация уже на месте.