Жертвами ДТП во Владимирской области стали 15 граждан Узбекистана

БРЯНСК, 6 окт — РИА Новости. Жертвами ДТП с участием автобуса и поезда во Владимирской области стали 15 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова.

В ночь на пятницу автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. Московское следственное управление на транспорте СК России сообщило, что жертвами аварии стали 17 человек.

"Сегодня ночью автобус с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Ореховском, на переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало", — сказала Шляхтина.