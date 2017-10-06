Попавший в ДТП под Владимиром автобус вез жителей Узбекистана

БРЯНСК, 6 окт — РИА Новости. Автобус с казахскими номерами, попавший в ДТП с поездом под Владимиром, вез жителей Узбекистана, заявила РИА Новости пресс-секретарь владимирского губернатора Рита Шляхова.

В ночь на пятницу автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По последним данным, погибли 17 человек. По информации МВД, автобус выехал на переезд на красный свет. В региональном ГУ МЧС сообщили, что автобус был с казахстанскими номерами.

"В автобусе с казахскими номерами ехали жители Узбекистана", — сообщила Шляхова агентству.