Четыре пострадавших в ДТП под Владимиром находятся в тяжелом состоянии

ВОРОНЕЖ, 6 окт — РИА Новости. Пять человек госпитализированы после ДТП с автобусом во Владимирской области, четверо из них в реанимации, двое из которых — дети, сообщили РИА Новости в ЦРБ Петушинского района.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По последним данным, погибли 17 человек. По данным МВД, автобус выехал на переезд на красный свет. В региональном ГУ МЧС сообщили, что автобус был с казахстанскими номерами.

"Пять человек госпитализированы, четверо в крайне тяжелом состоянии, один — легкий", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя больницы, среди "крайне тяжелых" — двое детей: мальчик в возрасте трех-пяти лет и девочка, который один-два года. Кроме того, в крайне тяжелом состоянии находятся мужчина 1974 года рождения и мужчина, которому на вид 35 лет. Легкие травмы получил мужчина 1981 года рождения.