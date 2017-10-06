Среди пострадавших в ДТП под Владимиром есть один ребенок

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Один ребенок, по предварительным данным, есть среди пострадавших в крупном ДТП с автобусом и пассажирским поездом во Владимирской области, в котором погибли 14 человек, сказала РИА Новости представитель УМВД по региону.

В ночь на пятницу автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По последним данным, погибли 14 человек. По информации МВД, автобус выехал на переезд на красный свет. В региональном ГУ МЧС сообщили, что автобус был из Казахстана.

"По предварительным данным, по моей информации, среди пострадавших есть ребенок", — заявила агентству представитель УМВД по региону.

По ее словам, у нее пока нет информации о наличии детей среди погибших.