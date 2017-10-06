На северо-западе Москвы пожар в многоэтажке потушили

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в 22-этажном доме на северо-западе Москвы, было эвакуировано около 25 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Ранее сообщалось, что пожар возник в квартире на 16 этаже в доме на улице Кулакова, дом 18, корпус 1. По данным ведомства, площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара горящей из соседних квартир были спасены шесть человек. При помощи спасательных масок с вышерасположенных этажей эвакуированы порядка 25 человек. К сожалению, имеются пострадавшие", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 04.58 пожар был локализован, в 05.30 — потушен.