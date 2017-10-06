Число жертв ДТП с автобусом и поездом под Владимиром возросло до 14 человек

БРЯНСК, 6 окт – РИА Новости. Жертвами ДТП при столкновении пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области стали 14 человек, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.

Ранее сообщалось, что погибли около 10 человек.

"Известно о 14 погибших", — сказала собеседница агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, среди 14 погибших один ребенок

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По данным МВД, автобус выехал на переезд на красный свет. В МЧС сообщили, что автобус был из Казахстана.