В МВД назвали вероятную причину крупного ДТП под Владимиром

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Автобус, попавший в ДТП на железнодорожном переезде во Владимирской области, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, погибли более 10 человек, сообщает УМВД по региону.

"По предварительной информации, автобус выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом. На месте происшествия работают сотрудники полиции, уточняются личности погибших, выясняются все обстоятельства. На место выехало руководство УМВД России по Владимирской области", — информирует ведомство.

Она отметила, что к настоящему моменту известно о более чем 10 погибших, находившихся в салоне пассажирского автобуса.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области, по предварительным данным, около 10 человек погибли.