Под Тулой при сходе вагонов никто не пострадал

ВОРОНЕЖ, 6 окт — РИА Новости. Никто не пострадал в результате схода 24 вагонов грузового железнодорожного состава в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС по региону.

Информация о происшествии на перегоне "Малая Андреевка — Турдей" на 318-м километре поступила спасателям в 2.25 мск пятницы. По данным МЧС, сошло с рельсов 24 вагона.

"Пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательный гарнизон и пожарный поезд", — сказал собеседник агентства.

Представитель Единой дежурно-диспетчерской службы пояснил РИА Новости, что всего в составе было 52 вагона с песком и щебнем.

Как сообщает Московская железная дорога, сход вагонов грузового поезда, в составе которого были цистерны с топливом, произошел в 2.01 мск на двухпутном перегоне "Малая Андреевка — Турдей". Возгорания не произошло, движение поездов на перегоне временно приостановлено.

По данным железной дороги, проработан альтернативный вариант движения поездов №29 Москва – Липецк и №49 Санкт-Петербург – Кисловодск. Измененный маршрут отразится на графике движения составов.