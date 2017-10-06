Главу штаба Навального арестовали на 20 суток

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Преображенский суд Москвы на 20 суток арестовал Леонида Волкова — главу штаба Алексея Навального за призывы к несанкционированным митингам, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Жданов.

"Суд признал его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга)", — сказал Жданов.

Ранее Симоновский суд Москвы признал его виновным по этой же статье КоАП за призыв к несанкционированному митингу в Нижнем Новгороде. Спустя четыре дня Мосгорсуд отменил арест и направил материалы на новое рассмотрение в суд Нижнего Новгорода. На выходе из здания Мосгорсуда сотрудники полиции вновь задержали Волкова, составили на него протокол за новые призывы к участию в несанкционированных митингах. Призывы он, согласно протоколу, опубликовал в своем Twitter, пока ждал решения первого суда.