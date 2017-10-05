Суд огласит приговор фигурантам "дела реставраторов" 9 октября

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы 9 октября огласит приговор экс-замминистру культуры России Григорию Пирумову и другим обвиняемых в хищениях при реставрации объектов культурного наследия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.