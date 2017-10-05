Суд огласит приговор фигурантам "дела реставраторов" 9 октября

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы 9 октября огласит приговор экс-замминистру культуры России Григорию Пирумову и другим обвиняемых в хищениях при реставрации объектов культурного наследия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора", — сказала судья.

Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.