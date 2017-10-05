СК завел дело после гибели рабочих при пожаре на нижегородском НПЗ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Следователи завели дело после того, как четверо рабочих погибли при возгорании на нефтеперерабатывающем предприятии "Лукойла" в Нижегородской области, сообщается на сайте ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, рабочие выполняли работы по монтажу трубы, ведущей в резервуар. Личности погибших устанавливаются.