СК завел дело после гибели рабочих при пожаре на нижегородском НПЗ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Следователи завели дело после того, как четверо рабочих погибли при возгорании на нефтеперерабатывающем предприятии "Лукойла" в Нижегородской области, сообщается на сайте ведомства.

Возгорание с последующим взрывом произошло в четверг днем на резервуаре на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" в Нижегородской области. В администрации района сообщили, что в результате пожара погибли четыре человека. В пресс-службе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" сообщили, что возгорание ликвидировано.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, рабочие выполняли работы по монтажу трубы, ведущей в резервуар. Личности погибших устанавливаются.