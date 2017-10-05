Задержан второй подозреваемый по делу об инциденте с трапом в Пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Задержан второй подозреваемый по делу о падении женщины и девочки с трапа в аэропорту Пулково, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Вечером 28 сентября при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, обрушился выдвижной пролет самоходного пассажирского трапа, в результате женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Они были госпитализированы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". На прошлой неделе был задержан начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы", который являлся ответственным за проведение ремонта трапа. Суд отправил его под домашний арест.

"В ходе следствия установлена причастность должностного лица из числа руководящего состава одной из дирекций ООО "Воздушные ворота Северной столицы" к совершению преступления. В настоящее время подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее также сообщалось, что по этому факту было возбуждено еще два уголовных дела: по статье "недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".