Задержан второй подозреваемый по делу об инциденте с трапом в Пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Задержан второй подозреваемый по делу о падении женщины и девочки с трапа в аэропорту Пулково, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
"В ходе следствия установлена причастность должностного лица из числа руководящего состава одной из дирекций ООО "Воздушные ворота Северной столицы" к совершению преступления. В настоящее время подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.
Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее также сообщалось, что по этому факту было возбуждено еще два уголовных дела: по статье "недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".