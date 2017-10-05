Минкульт попросил освободить экс-замминистра культуры Пирумова

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Представитель министерства культуры просит Дорогомиловский суд Москвы назначить условный срок бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, заявил он в суде.

"Прошу суд ограничиться условным сроком. В случае если суд решит назначить наказание в виде лишения свободы, то ограничиться сроком, который он уже провел под арестом", — сказал юрист ведомства. Пирумов находится под стражей более полугода.

Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.