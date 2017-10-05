Дело о хищениях в Минкультуры (156)

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Прокурор просит Дорогомиловский суд Москвы приговорить к условному наказанию всех фигурантов дела о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, кроме бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ввиду активной роли Пирумова прошу назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима", — сказала прокурор.

Все они полностью признали вину, раскаялись и возместили причиненный ущерб.