В Новосибирской области женщину подозревают в убийстве двух детей

НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Молодая женщина из села Абрамово Новосибирской области подозревается в убийстве двух своих малолетних детей, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

"Около 20.00 (16.00 мск) 5 октября 2017 года 26-летний житель села Абрамово Куйбышевского района возвратился домой с места работы. Зайдя в жилище, он обнаружил тела своих детей: шестилетней девочки и 11-месячного мальчика с признаками насильственной смерти. Также в это время в жилище находилась 23-летняя супруга возвратившего домой мужчины, являющаяся матерью обоих детей", — говорится в сообщении.

В СУ СК отметили, что никого, кроме матери детей, в доме не было. Мужчина сразу же сообщил о случившемся в полицию. Основной версией преступления следователи рассматривают убийство женщиной собственных детей.

"Женщину доставили к следователю, она говорит, что ничего не помнит", — сообщил РИА Новости представитель управления, уточнив, что, по словам женщины, она помнит только, как поставила стирать белье, а очнулась от того, что пришедший с работы муж бьет ее по щекам.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, в отношении малолетнего". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного.