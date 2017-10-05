В Казани эвакуировали несколько министерств из-за звонков о "минировании"

КАЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Здания нескольких министерств в Казани в четверг вновь были эвакуированы из-за анонимных телефонных звонков о "минировании", сообщили РИА Новости представители ведомств.

"Примерно в 15.00 мск нам сообщили о необходимости покинуть здание министерства. Быстро подъехали оперативные службы, которые обследовались здание. Через час с небольшим нам разрешили вернуться на рабочие места", — сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Представитель министерства культуры Татарстана в свою очередь сообщила, что сотрудников ведомства эвакуировали около 15.30. "Примерно через час, после того, как здание было проверено, мы вернулись и продолжили работу", — сказала она. Информацию об эвакуации из-за анонимных звонков в четверг подтвердили также представители республиканских министерств строительства, архитектуры и ЖКХ и по делам молодежи и спорту.

Кроме того, очевидцы сообщают в соцсетях об эвакуации посетителей сразу нескольких торговых центров в Казани — "Тандем", "Ашан", "ИКЕА". Эвакуация, по словам очевидцев, также была проведена и в нескольких казанских школах и гимназиях.

Два дня назад, 3 октября, по госучреждениям, учебным заведениям, торговым центрам Казани уже прокаталась волна анонимных звонков о "минировании". Тогда, в частности, были эвакуированы правительство и парламент Татарстана, более десятка министерств и ведомств, несколько крупных вузов, школы и гимназии, международный аэропорт "Казань", торговые центры.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.