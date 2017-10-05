В Тольятти сменят разметку, где мужчина рубил топором двойную сплошную

САМАРА, 5 окт — РИА Новости. Дорожники сменят разметку на улице Громова в Тольятти, где мужчина рубил топором двойную сплошную, неправильная разметка на этом участке дороги появилась по вине подрядчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
В социальных сетях было опубликовано видео, где неизвестный мужчина на проезжей части в Тольятти начал рубить топором двойную сплошную линию на дороге. Видео вызвало резонанс, пользователи интернета гадают, в чем причина такого странного поступка.
Как отметили в мэрии Тольятти, представители администрации выезжали на улицу Громова, где мужчина рубил разметку топором. Они выяснили, что дорожное полотно не повреждено, а лишь нарушен термопластик, из которого была сделана двойная сплошная.
К мужчине, который пытался изменить разметку, городские власти претензий не имеют, поскольку материального вреда он не нанес, отметили в мэрии Тольятти. Как сообщил РИА Новости источник в администрации города, мужчина с топором является директором кафе, расположенного неподалеку. Якобы верная разметка мешала проезду к его заведению.