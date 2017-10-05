В Тольятти сменят разметку, где мужчина рубил топором двойную сплошную

САМАРА, 5 окт — РИА Новости. Дорожники сменят разметку на улице Громова в Тольятти, где мужчина рубил топором двойную сплошную, неправильная разметка на этом участке дороги появилась по вине подрядчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

В социальных сетях было опубликовано видео, где неизвестный мужчина на проезжей части в Тольятти начал рубить топором двойную сплошную линию на дороге. Видео вызвало резонанс, пользователи интернета гадают, в чем причина такого странного поступка.

"Сегодня подрядчик отправится на улицу Громова и проведет демаркировку линии разметки. Двойная сплошная будет заменена пунктирной линией, так как, согласно плану, именно прерывистая линия разметки должна быть на этом участке дороги. Подрядчик неверно нанес разметку, работа не была принята департаментом дорожного хозяйства. Устранять ошибку компания будет за свой счет", — сообщил собеседник агентства.

Как отметили в мэрии Тольятти, представители администрации выезжали на улицу Громова, где мужчина рубил разметку топором. Они выяснили, что дорожное полотно не повреждено, а лишь нарушен термопластик, из которого была сделана двойная сплошная.

К мужчине, который пытался изменить разметку, городские власти претензий не имеют, поскольку материального вреда он не нанес, отметили в мэрии Тольятти. Как сообщил РИА Новости источник в администрации города, мужчина с топором является директором кафе, расположенного неподалеку. Якобы верная разметка мешала проезду к его заведению.