На Ставрополье пять человек погибли в ДТП с четырьмя легковыми машинами

ПЯТИГОРСК, 5 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Пять человек погибли, трое госпитализированы в результате столкновения четырех автомобилей на Ставрополье, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по краю.

"На 328 километре ФАД "Кавказ" водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь со стороны Минеральных вод, по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Renault Logan. В результате столкновения оба автомобиля перевернулись и покатились по трассе, в них с двух сторон врезались еще два автомобиля, один из них легковой Ford, второй — ВАЗ — 2112", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия погибли водитель и два пассажира Priora, а также водители Renault и Ford. Госпитализированы 11-летний ребенок, находившийся в Renault, пассажир Ford и водитель ВАЗ-2112.