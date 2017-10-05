Раненный в центре Москвы мужчина умер в больнице

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Раненный неизвестными в центре Москвы мужчина скончался в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Потерпевшего доставили в одну из городских больниц, где, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался", — сказала собеседница агентства.
Следствие устанавливает, кто причастен к этому преступлению. Уголовное дело будет переквалифицировано на статью об убийстве.
По данным источника в правоохранителых органах, имя погибшего — Арсен Папазян.