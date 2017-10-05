В СК уточнили подробности нападения на мужчину в центре Москвы

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили по факту ранения мужчины в центре Москвы, в которого выстрелили четыре раза, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Неизвестные совершили четыре выстрела в мужчину, который двигался в сторону жилого дома по Банковскому переулку. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают всю необходимую помощь", — сказала Иванова.

По ее словам, на месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости сообщили, что инцидент произошел около 15:00. По данным источника РИА Новости в экстренных службах столицы, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.