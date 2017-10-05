Источник назвал причину взрыва на НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Причиной взрыва резервуара объемом 10 тысяч кубических метров на НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области, по предварительным данным, стало нарушение правил проведения регламентных работ, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности, резервуар находился на регламентных работах", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что на место ЧП уже прибыл пожарный поезд, в пути находится еще один. К вылету в Казани и Владимире готовы два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что после взрыва остается неизвестной судьба четырех-пяти человек.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, способное в год перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти. Завод выпускает более 70 наименований нефтепродуктов и является единственным в стране производителем твердых пищевых парафинов.