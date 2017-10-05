В Нижегородской области горит резервуар "Лукойл"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Возгорание с последующим хлопком произошло в четверг днем на резервуаре "ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез" в Кстовском районе Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"В 14.35 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение о том, что при проведении подготовительных ремонтных работ на одном из резервуаров на территории "ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез" в Кстовском районе произошло возгорание с последующим хлопком", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, на место ЧП уже прибыли 17 единиц техники, всего 51 человек.