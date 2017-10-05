Защита Навального обжаловала его арест на 20 суток

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала его арест на 20 суток за призыв участвовать в несогласованном митинге, сообщил РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Апелляционная жалоба на административный арест поступила в суд", — сказали в суде. Как отметили в прес-службе, жалоба будет рассмотрена 6 октября в 12.00.

Симоновский суд Москвы в понедельник арестовал Навального на 20 суток за призыв участвовать в несогласованном митинге. Как сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ, Навального задержали в минувшую пятницу "за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии".

По словам оппозиционера, в момент задержания он собирался выезжать в Нижний Новгород на несогласованную акцию. На тот момент проведение акций его сторонников было согласовано в нескольких городах России, но оппозиционер решил ехать именно в Нижний Новгород на несогласованное мероприятие.