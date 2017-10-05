В Мытищах ликвидировали пожар в мебельном цеху

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Специалистам МЧС удалось ликвидировать открытое горение в цеху по производству мебели в подмосковных Мытищах, сообщил РИА Новости представитель МЧС РФ.

Ранее сообщалось о пожаре на площади почти 2,5 тысячи квадратных метров по адресу Мытищи, улица Силикатная, дом 36. В 06.00 возгорание было локализовано. Для забора проб воздуха на определение процента предельно допустимой концентрации вредных веществ к месту пожара прибыла дежурная смена пожарно-спасательного отряда Мособлпожспас.

"Объявлена ликвидация открытого горения на площади 2400 квадратных метров", — сказал собеседник.

По данным МЧС, борьбу с огнем вели 19 боевых расчетов, всего 71 человек.