В Нижнем Новгороде полиция проверяет сообщения о "минировании" зданий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции в четверг проводят проверки по поступившим анонимным сообщениям о "минировании" ряда зданий в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по городу.

"Сегодня снова поступили анонимные звонки о "минировании" ряда зданий в Нижнем Новгороде. Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия на местах происшествия", — сказал собеседник агентства, не уточняя, какие учреждения находятся в проверяемых зданиях.

В соцсетях сообщается, что вновь эвакуируют школы.

Ранее сообщалось, что в понедельник из-за анонимных звонков о "минировании" в Нижнем Новгороде и области были проверены 194 объекта – школы, торговые центры, гостиницы, объекты культуры, точки общественного питания, административные здания, железнодорожные станции и аэропорт. Опасные предметы обнаружены не были.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.