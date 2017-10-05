Подросток из Воронежа устроил 830 атак на сайт курской обладминистрации

ВОРОНЕЖ, 5 окт — РИА Новости. Несовершеннолетний житель Воронежа предстанет перед судом за попытку взлома сайта администрации Курской области, на который он 830 раз совершал хакерские атаки, сообщает в четверг прокуратура Воронежской области.
"В ходе исследования специалистами ФСБ… установлено и зафиксировано 830 воздействий на вышеуказанный сайт с использованием специального программного обеспечения", — говорится в сообщении.
Кроме того, в конце 2016 года подросток ради эксперимента создал хакерскую программу, которая, по информации прокуратуры, "заражает атакуемую систему и предоставляет атакующему несанкционированный удаленный доступ к ней".
Сайт администрации Курской области не первый раз становится объектом для оттачивания хакерских навыков. С сентября 2015 года по январь 2016 года на нем "упражнялся" 32-летний безработный житель Иваново.