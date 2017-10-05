Подросток из Воронежа устроил 830 атак на сайт курской обладминистрации

ВОРОНЕЖ, 5 окт — РИА Новости. Несовершеннолетний житель Воронежа предстанет перед судом за попытку взлома сайта администрации Курской области, на который он 830 раз совершал хакерские атаки, сообщает в четверг прокуратура Воронежской области.

В отношении 17-летнего воронежца было возбуждено дело по статье "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. По данным прокуратуры, в августе 2016 года обвиняемый, используя вредоносную компьютерную программу, совершал атаки со своего IP-адреса на официальный сайт администрации Курской области.

"В ходе исследования специалистами ФСБ… установлено и зафиксировано 830 воздействий на вышеуказанный сайт с использованием специального программного обеспечения", — говорится в сообщении.

Кроме того, в конце 2016 года подросток ради эксперимента создал хакерскую программу, которая, по информации прокуратуры, "заражает атакуемую систему и предоставляет атакующему несанкционированный удаленный доступ к ней".

"Уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ России по Воронежской области. После утверждения обвинительного заключения оно направлено в Левобережный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу", — сообщает надзорное ведомство.

Сайт администрации Курской области не первый раз становится объектом для оттачивания хакерских навыков. С сентября 2015 года по январь 2016 года на нем "упражнялся" 32-летний безработный житель Иваново.