Мосгорсуд освободил главу штаба Навального из-под ареста

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мосгорсуд освободил Леонида Волкова — главу штаба Алексея Навального, арестованного на 20 суток за призывы участвовать в несогласованном митинге в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд постановил направить дело по подсудности в суд Нижнего Новгорода", — сказали в пресс-службе. Там добавили, что его освободили из изолятора.

Таким образом, Волков провел под арестом три дня.

Ранее Симоновский суд Москвы признал его виновным в совершении правонарушения по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения митинга).

Аналогичный протокол полиция составила на Навального, его также арестовали на 20 суток. Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ГУМВД, Навального задержали "за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии". Как он написал в соцсетях, его задержали в Москве перед отъездом в Нижний Новгород.

На тот момент проведение акций сторонников Навального согласовали в нескольких городах, но блогер решил ехать именно в Нижний Новгород на несогласованное мероприятие.