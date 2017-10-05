У участников винного фестиваля в Севастополе нашли кишечную инфекцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Сотрудники управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю устанавливают причины массового заболевания кишечной инфекцией участников винного фестиваля в Балаклаве, сообщила РИА Новости глава управления Наталья Пеньковская.

Фестиваль Winfest проходил с 30 сентября по 1 октября в севастопольской Балаклаве. Позднее в соцсетях некоторые его участники сообщили, что почувствовали недомогание. По их словам, все они пробовали на фестивале устрицы.

"В связи с регистрацией случаев кишечной инфекции у жителей города Севастополя, принимавших участие в фестивале сбора урожая Winfest, межрегиональным управлением Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополю проводится эпидемиологическое расследование по установлению причин и факторов, способствующих возникновению вышеуказанной ситуации. Организован полный спектр лабораторных исследований материала от заболевших и проб пищевых продуктов", — сообщили в управлении Роспотребнадзора.

В комментарии РИА Новости глава управления добавила, что лабораторные исследования коснутся в том числе продававшихся на фестивале устриц. Пока говорить о результатах расследования рано, сказала Пеньковкая.

В департаменте здравоохранения Севастополя РИА Новости сообщили, что со 2 октября в инфекционную больницу города обратились 11 человек с признаками кишечной инфекции. Девять из них были госпитализированы, позднее шесть из них написали расписки и отправились домой. Трое остались в стационаре, их состояние ближе к удовлетворительному. По словам врачей, госпитализированные люди употребляли не только устриц, а значительное количество другой пищи. Данные о поступивших с жалобами в больницу даны на вечер среды.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>