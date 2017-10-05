Полиция проверяет сообщения о "минировании" школ в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 5 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию о "минировании" нескольких школ в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по области.

"В настоящее время по всем поступившим сообщениям проводятся проверки", — сказал собеседник агентства, не уточнив общее количество анонимных сообщений. Представитель управления Росгвардии по региону сообщил, что их сотрудников к проверкам пока не привлекали.

Между тем в соцсетях и местных СМИ сообщают об эвакуации порядка 10 школ в Новосибирске из-за сообщений о "минировании".

По информации Росгвардии, на прошлой неделе сотрудники силовых структур проверили более 40 объектов в Новосибирске и области, опасные предметы не были обнаружены.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.