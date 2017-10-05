Стала известна стоимость швейцарских часов, изъятых у Улюкаева

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Стоимость часов, арестованных у экс-министра Алексея Улюкаева в рамках дела о вымогательстве взятки, варьируется от 23 тысяч до 1,2 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Басманным судом наложен арест на изъятые в ходе обыска в служебном кабинете Улюкаева часы, все количество часов — четыре штуки. Их стоимость варьируется от 23 тысяч рублей до 1,2 миллиона рублей", — сказала она.

В четверг гособвинение в ходе рассмотрения дела Улюкаева назвало марки изъятых часов: Longines, Raymond Weil, Patek Philippe и IWC Schaffhausen — все швейцарского производства.

Экс-министр обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>