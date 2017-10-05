В кабинете Улюкаева изъяли золотые монеты и 250 тысяч долларов наличными

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Оперативники ФСБ при обыске в служебном кабинете Алексея Улюкаева изъяли инвестиционные золотые монеты общим весом более 10 килограммов, 250 тысяч долларов наличными и валюту других стран, следует из оглашенных в суде материалов дела.

"Изъято 150 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, валюта: белорусские рубли, кроны, песо и другие. Золотая монета 25 тысяч рублей весом более 3 тысяч грамм. Еще монета золотая весом более 3 тысяч грамм. Еще золотая момента более тысячи грамм. Еще две золотые монеты, более 170 грамм каждая. Еще золотая монета более 1000 грамм. Еще одна монета весом более 1000 грамм. Монета из золота весом около 1000 грамм", — перечислил прокурор.