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Происшествия

В Пятигорске суд вынес приговор прапорщику, похитившей 77 миллионов рублей

11:3905.10.2017
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© РИА НовостиСудебное заседание. Архивное фотоСудебное заседание. Архивное фото
© РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Пятигорский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам колонии старшего прапорщика в отставке погрануправления ФСБ России по Карачаево-Черкесии Веру Колесникову за хищение свыше 77 миллионов рублей, сообщила РИА Новости следователь по особо важным делам военного следственного управления СК России по Южному военному округу Диана Еловская.

Мартышка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Суд установил, что Колесникова замещала должность контролера специального назначения финансово-экономического отдела погрануправления ФСБ России по КЧР, отметила Еловская.

"С августа 2008 по июнь 2012 года Колесникова путем производства фиктивных "двойных" выплат военнослужащим управления и лицам, фактически не проходившим военную службу в нем, а также путем изъятия вверенных ей бюджетных денежных средств, похитила из кассы свыше 77,2 миллиона рублей", — сказала собеседница.

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda
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Уголовное дело было возбуждено по статье о присвоении в особо крупном размере, добавила следователь.

"Пятигорским гарнизонным военным судом Колесниковой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с содержанием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск о возмещении с осужденной ущерба в полном объеме", — отметила Еловская. Приговор вступил в законную силу.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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klemmer
как-то скромно.
11:41
05.10.2017
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