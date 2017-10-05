В кабинете Улюкаева при обыске изъяли часы за полмиллиона рублей

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. ФСБ в ходе обыска в служебном кабинете экс-министра Алексея Улюкаева изъяла четверо швейцарских наручных часов, самые дорогие из них оценены в 500 тысяч рублей, следует из оглашенных в четверг в Замоскворецком суде Москвы материалов уголовного дела.

"В ходе обыска в служебном кабинете Улюкаева изъяты флеш-накопители, записные книжки, документы, наручные часы в количестве четырех штук", — огласил материалы прокурор Павел Филипчук.

Речь, в частности, идет о часах марок Longines, Raymond Weil и других. По словам обвинителя, самые дорогие из них оценены в 500 тысяч рублей, остальные значительно дешевле – от 25 до 125 тысяч рублей.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>