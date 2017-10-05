Житель Томской области избил полицейского для того, чтобы попасть в тюрьму

НОВОСИБИРСК, 5 окт — РИА Новости. Северский городской суд Томской области рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который, чтобы попасть в тюрьму и не заботиться о своем быте, избил полицейского, сообщает прокуратура Томской области.

"Исполняющий обязанности прокурора ЗАТО Северск Алексей Давыденко утвердил обвинительное заключение в отношении 26-летнего жителя закрытого города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина, не имея постоянного источника доходов, решил попасть в места лишения свободы, чтобы не заботиться о создании себе условий для проживания и питания. Вечером 27 июня он пришел в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск и стал ожидать любого из сотрудников полиции.

"Когда навстречу ему вышел сотрудник полиции в форменном обмундировании, обвиняемый со словами "капитан, ничего личного" нанес ему два удара кулаком по лицу, после чего, забежав на несколько ступенек вверх по лестнице, спрыгнул вниз на полицейского", — рассказали в прокуратуре. В результате полицейский получил рвано-ушибленные раны нижней губы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

Мужчину задержали на месте преступления. Вину он полностью признал, однако до суда вопреки желаемому, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.