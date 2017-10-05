СК проводит обыски у предпринимателей в рамках расследования по делу ЮКОСа

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Обыски у индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа подконтрольными Михаилу Ходорковскому и Леониду Невзлину организациями, поводятся в рамках расследования уголовного дела против экс-владельцев ОАО "НК "ЮКОС", сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе расследования были получены доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, связанные с финансированием индивидуальных предпринимателей и других лиц, действующих от имени "Открытой России". Тем не менее, финансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается, отметила Петренко.

"В целях тщательной проверки обстоятельств осуществляемого финансирования и в рамках расследования обстоятельств распоряжения в РФ денежными средствами… проводятся обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Ходорковскому, Невзлину и другими участниками возглавляемой ими группы", — говорится в сообщении.