СК проводит обыски у предпринимателей в рамках расследования по делу ЮКОСа

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Обыски у индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа подконтрольными Михаилу Ходорковскому и Леониду Невзлину организациями, поводятся в рамках расследования уголовного дела против экс-владельцев ОАО "НК "ЮКОС", сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В целях тщательной проверки обстоятельств осуществляемого финансирования и в рамках расследования обстоятельств распоряжения в РФ денежными средствами… проводятся обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Ходорковскому, Невзлину и другими участниками возглавляемой ими группы", — говорится в сообщении.