ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Муж жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских, у которой органы опеки забрали двух детей, считает, что у приемных детей в их семье было все необходимое.
"Мы друг друга поддерживаем. Нас много кто поддерживает. Звонят. Будем бороться до конца. Нам нечего терять. У нас забрали двух детей. У меня забрали двух сыновей. Я не представляю, чем там люди руководствовались вообще. Дети обеспечены всем были, в первую очередь любовью", — сказал Евгений.
По его словам, Юлии много пишут люди, оказавшиеся в похожей ситуации — у которых органы опеки тоже забрали детей. Евгений отметил, что они с Юлией не упали духом, несмотря на все сложности.
Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Савиновских двух приемных детей. На странице в Facebook женщина, у которой есть трое своих детей, написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Власти заявили, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания. Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки.