На Урале отец детей, которых изъяли из семьи, пообещал бороться за них

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Муж жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских, у которой органы опеки забрали двух детей, считает, что у приемных детей в их семье было все необходимое.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга в четверг рассмотрит исковое заявление органов опеки о расторжении договора о приеме детей в семью, заключенного с жительницей города Юлией Савиновских. Ее адвокат Алексей Бушмаков ранее сообщал РИА Новости, что если договор будет расторгнут, то детей могут усыновить другие родители.

"Мы друг друга поддерживаем. Нас много кто поддерживает. Звонят. Будем бороться до конца. Нам нечего терять. У нас забрали двух детей. У меня забрали двух сыновей. Я не представляю, чем там люди руководствовались вообще. Дети обеспечены всем были, в первую очередь любовью", — сказал Евгений.

По его словам, Юлии много пишут люди, оказавшиеся в похожей ситуации — у которых органы опеки тоже забрали детей. Евгений отметил, что они с Юлией не упали духом, несмотря на все сложности.

Муж Савиновских добавил, что у изъятых детей сейчас стресс. Приемным родителям после решения суда, подтвердившего изъятие детей, не разрешают встречаться с ними. "Расставание было невыносимым", — подчеркнул Евгений.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Савиновских двух приемных детей. На странице в Facebook женщина, у которой есть трое своих детей, написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Власти заявили, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания. Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки.