В Красноярске арестовали водителя, сбившего трех пешеходов на переходе

КРАСНОЯРСК, 5 окт — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца водителя, сбившего насмерть мужчину и двух детей на пешеходном переходе в городе Шарыпово Красноярского края, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Ранее МВД сообщило, что в понедельник вечером водитель автомобиля Mitsubishi наехал на трех человек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожной аварии погибли 35-летний мужчина и двое детей — семилетний мальчик и девятилетняя девочка.

"По ходатайству следствия, в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ, Шарыповским городским судом принято решение об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — сказал Юрченко.