В Мытищах произошел пожар

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Пожар на площади почти 2,5 тысячи квадратных метров произошел в ночь на четверг в цеху по производству мебели в подмосковных Мытищах, сообщил РИА Новости представитель МЧС РФ.

Сообщение о пожаре в строении по адресу Мытищи, улица Силикатная, дом 36 поступило в 3.20.

"По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение внутри здания. Угрозы распространения огня нет", — сообщил представитель МЧС.

В 3.30 был объявлен повышенный ранг пожара. "В 6.00 — локализация на площади 2400 квадратных метров и отмена повышенного ранга пожара", — отметили в МЧС.

Как отметила руководитель пресс-службы ЦРЦ МЧС России Светлана Тайшманова, пожар произошел в цеху по производству мебели.

"Сложность тушения обусловлена тем, что в здании находится цех по производству мебели", — сказала она, добавив, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.

По словам Тайшмановой, для забора проб воздуха на определение процента предельно допустимой концентрации вредных веществ к месту пожара прибыла дежурная смена пожарно-спасательного отряда Мособлпожспас.

К тушению привлекались 19 единицы техники и 71 человек, из них от МЧС 44 человека и 16 единицы техники.