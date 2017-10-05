В Хабаровске уволили полицейского, бездействовавшего при убийстве Драчева

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Уволен сотрудник полиции, который был очевидцем убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, но не принял никаких мер, сообщило в четверг УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Конфликт между 32-летним Драчевым и 25-летним Анаром Аллахверановым, который профессионально занимался боевыми видами спорта, произошел утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска. В результате драки Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник потасовки с места происшествия скрылся. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Аллахверанова объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали. Через месяц после этих событий, 19 сентября, он сам пришел в Следственный комитет. Как отмечало УФСБ "обвиняемый был склонен к явке".

Как выяснила прокуратура Хабаровского края, в компании Аллахверанова во время драки находился ранее знакомый ему сотрудник УМВД по городу Хабаровск. Региональное МВД уточняет, что он был младшим сержантом полиции.

"Принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам. Кроме того, в отношении его руководителей будут приняты самые строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из органов внутренних дел", — говорится в сообщении.

Решение об увольнении было принято после проверки, проведенной сотрудниками службы собственной безопасности.

Как сообщалось ранее, после истории с убийством Драчева одно из уголовных дел — о халатности — было возбуждено в отношении сотрудников Росгвардии, которые приезжали на место происшествия, но, как полагает следствие, не приняли мер для предотвращения трагедии. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Свое собственное расследование проводит и Росгвардия.