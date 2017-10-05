Стали известны новые подробности убийства в Хабаровске пауэрлифтера Драчева

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края инициировала проверку в отношении сотрудника полиции, который, по данным надзорного ведомства, был очевидцем убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, но не принял никаких мер, сообщила в четверг краевая прокуратура.
Как выяснила прокуратура Хабаровского края, в компании Аллахверанова во время драки находился ранее знакомый ему сотрудник УМВД по городу Хабаровск.
Бездействие полицейского прокуратура расценивает как халатность. Из уголовного дела выделены необходимые материалы, следователь отдела СУСК РФ по Хабаровскому краю проводит проверку.
Как сообщалось ранее, после истории с убийством Драчева одно из уголовных дел — о халатности — было возбуждено в отношении сотрудников Росгвардии, которые приезжали на место происшествия, но, как полагает следствие, не приняли мер для предотвращения трагедии. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Свое собственное расследование проводит и Росгвардия.