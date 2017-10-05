Стали известны новые подробности убийства в Хабаровске пауэрлифтера Драчева

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края инициировала проверку в отношении сотрудника полиции, который, по данным надзорного ведомства, был очевидцем убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, но не принял никаких мер, сообщила в четверг краевая прокуратура.

Конфликт между 32-летним Драчевым и 25-летним Анаром Аллахверановым, который профессионально занимался боевыми видами спорта, произошел утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска. В результате драки Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник потасовки с места происшествия скрылся. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Аллахверанова объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали. Через месяц после этих событий, 19 сентября, он сам пришел в Следственный комитет. Как отмечало УФСБ "обвиняемый был склонен к явке".

Как выяснила прокуратура Хабаровского края, в компании Аллахверанова во время драки находился ранее знакомый ему сотрудник УМВД по городу Хабаровск.

"Сотрудник полиции был очевидцем преступления, но не принял должных мер, чтобы его пресечь. Заместитель прокурора края потребовал от органа предварительного расследования выделить в отдельное производство материалы в отношении сотрудника полиции и провести процессуальную проверку",- сообщает прокуратура Хабаровского края.

Бездействие полицейского прокуратура расценивает как халатность. Из уголовного дела выделены необходимые материалы, следователь отдела СУСК РФ по Хабаровскому краю проводит проверку.

Как сообщалось ранее, после истории с убийством Драчева одно из уголовных дел — о халатности — было возбуждено в отношении сотрудников Росгвардии, которые приезжали на место происшествия, но, как полагает следствие, не приняли мер для предотвращения трагедии. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Свое собственное расследование проводит и Росгвардия.